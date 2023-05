Linguère / Caravane nationale de sensibilisation sur l’état civil : « Nous réclamons des journées de sensibilisation dédiées spécialement à notre département » (Diarra Diop, adj./Maire)

Dans le cadre de la modernisation, le Sénégal, avec l’appui de l’Union européenne, met en œuvre le Programme d’appui au renforcement du système d’information de l’État et à la consolidation d’un Fichier national d’identité biométrique au Sénégal dit Programme Nekkal. Ce programme qui est piloté par le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, a pour objectif général de « contribuer au respect des droits des personnes liées à la reconnaissance de leur identité par l’amélioration du système d’information de l’état civil efficient et la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique sécurisé. » Cette intervention contribue à sa modernisation par un appui au pilotage stratégique en prenant en compte la complexité systémique de la matière (R1) et à travers une recherche d’amélioration concrète de l’accès des populations à des services d’état civil de qualité (R2).



Par ailleurs, elle appuiera la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique relié au système d’information de l’état civil informatisé à même de sécuriser l’identité de la population et d’être exploitable par d’autres administrations utilisatrices (R3). Ce programme est conjointement mis en œuvre par Civipol (pour les réusltats 1 et 3) et Enabel (pour le résultat 2), sous la supervision de la Direction de l’État civil du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. Dans le cadre du Résultat 2, une Stratégie nationale pour la promotion de l’enregistrement des événements d’état civil au Sénégal a été élaborée. Elle vise à « contribuer à l’augmentation des taux d’enregistrement des naissances, des mariages, des décès et des divorces, en encourageant un changement de comportement à tous les niveaux à l’horizon 2026. » Parmi les activités proposées l’organisation, une caravane nationale de sensibilisation sur l’importance de l’état civil et les procédures de déclaration, dénommée « Nekkal Tour », autour du slogan « Mon état civil, ma citoyenneté ». La caravane est constituée d’un ensemble d’activités qui seront organisées dans les communes pilotes du Programme Nekkal et capitales régionales, en rapport avec les équipes municipales. Après la cérémonie de lancement, présidée par le ministre des collectivités territoriales, M. Mamadou Talla, le 06 mai à Diourbel, la caravane va sillonner principalement les régions de Diourbel, Louga, Matam, Tamba, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Dakar.



À Linguère au 3e jour de la caravane, en plus du contact direct avec les populations, c’est un forum qui a été organisé au conseil municipal de la dite localité. L’objectif principal du forum étant de sensibiliser et d’échanger avec les principaux acteurs sociaux sur l’importance de l’état civil et leur rôle dans la sensibilisation. Une rencontre qui a duré plus de 03 tours d’horloge, a été l’occasion pour les spécialistes de l’état civil d’éclairer la lanterne des acteurs locaux. Satisfaite de la rencontre, la première adjointe au maire, Mme Diarra Diop, a invité la direction de l’état civil à organiser une campagne de sensibilisation et d’information dans le département de Linguère.