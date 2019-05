Ligue 2 : CNEPS champion, Diambars de retour en Ligue 1, Ej Fatick ne jouera pas l’elite la saison prochaine

Le CNEPS de Thiès a confirmé sa place de leader de Ligue 2 en faisant match nul sur le terrain du DUC (0-0), ce dimanche. Fort de 51 points, après cette ultime journée, le club de la capitale du Rail s'est maintenu à la première place du championnat et jouera en Ligue 1 la saison prochaine.

La clôture de la Ligue 2 a aussi scellé le destin de Diambars (50 pts), qui s’est assuré de sa deuxième place au classement, donc la montée en Ligue 1. Les hommes du coach Boubacar Gadiaga, deuxièmes du classement avec 50 points, ont fait face à la Renaissance au stade Fodé Wade lors de la 26ème et dernière journée de Ligue 2. Le club de Saër Seck en est sorti victorieux, en s'imposant à domicile 4-0, grâce un triplé de Bira Gaye et un but de Mor Talla Gaye. Diambars n’avait besoin que d’un point pour assurer son retour en Ligue 1, une saison après l’avoir quittée.

L’ultime journée du Championnat a confirmé la troisième place du Ej Fatick (46pts), qui a fait match nul (1-1) face à Africa Pro Foot, lors de cette ultime journée. Les Fatickois ne joueront malheureusement pas l’élite la saison prochaine...