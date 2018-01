Libéria : George Weah rend visite à Boakai, son rival au second tour

Le Libéria, qui a vécu l’une des plus graves crises politiques ayant affecté le continent durant les décennies 80 et 90, est en train de donner une grande leçon de démocratie au reste de l’Afrique. Comme vous le voyez sur ces images, le nouveau président élu, George Weah, a rendu visite à son adversaire du second tour de l'élection présidentielle. Joseph Boakai. Boakai a décrit George l’ex-footballeur comme son fils.