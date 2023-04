Levée du corps de Ndiaye Drapeau : "Il a représenté le Sénégal partout dans le monde…un digne défenseur des couleurs de la république.” (Yankhoba Diattara)

Le décès du fervent supporter de l'équipe nationale du Sénégal, Momar Ndiaye plus connu sous le nom de "Ndiaye Drapeau" a plongé le Sénégal dans la tristesse, particulièrement le monde du sport. L'émotion était à son comble au quartier Nimzatt à Rufisque, lors de la levée du corps.



Il y avait des proches, ses collègues du 12ème gaïndé ainsi que le monde sportif. Le ministre des sports Yankhoba Diattara qui a représenté le chef de l'État et le gouvernement du Sénégal, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Étreint par l’émotion, il dira que "Ndiaye Drapeau a représenté le Sénégal partout dans le monde. Il a été un digne sportif, mais également un digne défenseur des couleurs de la République. Son rappel à Dieu est une perte pour le monde sportif", a-t-il regretté, avant de renouveler l’attachement du gouvernement à sa famille pour tout ce qu'il a fait pour le monde sportif.



L'ancien ministre des sports Matar Ba qui a cheminé avec lui durant 8 ans dans les différentes compétitions auxquelles le Sénégal a participé, se dit foncièrement touché par ce rappel à Dieu de son collaborateur, ami et frère Ndiaye Drapeau qui est tombé les armes à la main avec son drapeau national qu'il a porté partout dans le monde. Après la levée du corps, le cortège a pris la direction de Touba, la ville sainte où Ndiaye Drapeau sera inhumé...