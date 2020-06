Levée des restrictions dans le transport interurbain : Les transporteurs et populations de Kolda saluent les nouvelles mesures.

Dakaractu/Kolda a fait un tour à la gare routière après l’annonce des nouvelles mesures d’allégement du couvre-feu pour interroger les transporteurs et les populations sur l’assouplissement des mesures.



Selon Diatta Djim, transporteur et membre du bureau des transporteurs de la gare routière de Kolda, « la nouvelle vient à son heure parce que nous avons souffert près de 3 mois. Avec les échauffourées de ces jours dans le pays, on s’attendait à un assouplissement des mesures du couvre-feu. Nous saluons vraiment la nouvelle, car le président a compris l’appel des transporteurs. C’est très normal et je suis très content d’apprendre la nouvelle que les gares routières rouvrent le dimanche à 5 heures du matin. Cependant, nous sommes conscients que la maladie existe et nous prendrons toutes les dispositions pour lutter contre le virus. Tout client qui ne respectera les mesures barrières ne montera pas à bord de nos véhicules », se félicite-t-il.



Dans la foulée, il précise : « avant dimanche, on va s’affairer à l’entretien de nos véhicules en révisant les moteurs, la pneumatique entre autres. De plus, certains revoient leurs papiers à savoir assurance, permis tout ce qui est administratif pour le chauffeur et le véhicule. Il faut signaler un fait important, à savoir que l’assouplissement du couvre-feu nous permettra d’arriver à bon port avant l’heure ».



Bacary Cissé, père de famille, ne dira pas le contraire : « nous accueillons avec plaisir l’assouplissement, tout en respectant les mesures barrières. Avec la réouverture des gares routières, nous pourrons subvenir aux besoins de nos familles. Cela a été dur pendant 3 mois, mais je pense qu’il faut apprendre à travailler avec le virus dans le respect des mesures barrières… »