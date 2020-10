Lettre de Protestation : La section Frapp plaide pour le renforcement de la sécurité aux alentours de l'Ucad.

Suite au meurtre de l'étudiant Joël Célestin Ahyi aux alentours de la cité Claudel, la section Frapp de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a déposé ce matin une lettre de protestation au centre des œuvres universitaires de Dakar et au commissariat de police du Point-E. L'objet de cette lettre de protestation est d'inviter les autorités universitaires et la police du Point-E à renforcer la sécurité aux alentours de l'université Cheikh Anta Diop. Après le dépôt de cette lettre de protestation au commissariat du Point-E, les membres de la section Frapp Ucad se félicitent de l'attitude du commissaire Thiam et s'engagent à travailler d'arrache- pied, en parfaite collaboration avec la police pour lutter contre cette insécurité galopante qui règne aux alentours de l'Ucad, renseigne le porte-parole Abdoulaye Seck...