Les sénégalais ont choisi ! Le Quinquennat de tous les Possibles

Dans une sérénité et une paix civiles qui font notre pays « référence » en Afrique subsaharienne, les six millions d’électeurs ont fait acte souverain en se choisissant un destin pour les cinq prochaines années.

Cette victoire, pour le militant du parti présidentiel que je suis, devrait pousser plus à l’introspection qu’à une joie aveugle de réflexion prospective...

Nous avons gagné les élections présidentielles !

Nous les avons largement gagnées...

Mais fidèle aux fondamentaux qui font le socle de la démarche politique du Président Macky SALL, j’interroge les temps qui viennent pour comprendre les ressorts qui ont retenu la main de près d’un quart des sénégalais qui n’ont pas voté pour nous.

Electeurs des villes ou des campagnes, ils sont citoyens d’égale dignité que ceux qui ont adhéré, massivement, aux acquis du « Programme Sénégal Emergent » et à ses perspectives d’un Sénégal « plus Juste et plus Solidaire ».

Pour que le « Président de la République » soit celui de tous les sénégalais, il faudra que nous, qui avons la chance de l’accompagner dans la mise en œuvre de sa vision politique, ayons l’obsession de l’écoute de ceux qui font minorité de ces élections présidentielles !

Aucune politique publique, aucune mise en œuvre de « filets sociaux » ne devrait donner à percevoir autre chose que l’unité d’une République toute entière au service du Sénégal et des plus fragiles d’entre nous !

C’est cela qui nous a donné la victoire écrasante que nous venons de remporter.

C’est cela qui devra être le « noyau atomique » de l’Action Publique du prochain Quinquennat.

La quintessence de l’action politique que chacun de nous, à la place qui est la sienne, devra conduire pour mériter la confiance du Président de la République !

En appelant tous les sénégalais à s’unir autour des « valeurs qui font notre commune envie de vivre et de nous épanouir ENSEMBLE », le président Macky SALL, lors de la cérémonie marquant le début de son second mandat, a montré la Voie du « Quinquennat de tous les Possibles » !

TOUT nous sera possible si, durant les cinq prochaines années, nous consentions, ENSEMBLE, à fournir l’indispensable effort de « citoyenneté » aidant à différencier le « Temps de la polémique politicienne » du « Temps de la « Consolidation des acquis de la Nation » !

Ensemble. Pour faire le « Sénégal de tous les Possibles » !



Cheikh BAKHOUM.

Responsable politique APR/Grand-YOFF.

DG ADIE.