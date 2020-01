Les étudiants sur la manifestation de "Nio lank" : "Nos camarades qui perturbent sont manipulés par le MEER (mouvement des élèves et étudiants républicains)

Les étudiants ont mis à exécution leur menace concernant la manifestation du collectif "Nio lank". À peine la marche entamée au rond-point de l'Université Cheikh Anta Diop, que des jets de pierre ont jailli derrière le mur de l'UCAD. Quelques-uns des étudiants interpellés sur la situation, ont déploré ce comportement de leurs camarades et vont même jusqu'à pointer un doigt accusateur en direction des responsables de l'APR pour avoir commandité cette attaque via le MEER (mouvement des élèves et étudiants républicains).