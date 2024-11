Les dirigeants arabes et musulmans pour l'unité des territoires palestiniens au sein d'un Etat

Les dirigeants arabes et musulmans ont appelé lundi à l'unité de tous les territoires palestiniens au sein d'un "Etat palestinien", depuis le sommet des pays arabes et musulmans qui se tient à Ryad.



Les dirigeants ont appelé à soutenir l"'Etat de Palestine, pour parvenir à l'unité nationale palestinienne et permettre à celui-ci d'assumer effectivement ses responsabilités sur l'ensemble des territoires palestiniens occupés, y compris la bande de Gaza, en l'unifiant avec la Cisjordanie, y compris la ville d'al-Quds", nom arabe de Jérusalem.