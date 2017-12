Les ambassadeurs de la paix préconisent « une Afrique qui agit… »

Les membres de la fédération pour la paix universelle ont organisé une conférence de presse pour le lancement du sommet africain des dirigeants pour la paix, la sécurité et le développement durable.

A cette occasion, Déthié Diouf, président de la fondation, annonce le lancement des programmes d’éducation à la paix et l’association interreligieuse pour la paix et le développement. Ils demandent une audience au chef de l’État afin de s’asseoir autour d’une table et discuter sur des points essentiels…