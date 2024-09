Législatives du 17 novembre : inter-coalition dans presque tous les départements… « Takku Wallu Sénégal », « Samm Sa Kaddu » et « Jamm Ak Njariñ » se sont dit OUI.

Une importante partie de l’opposition a voulu installer, en perspective des prochaines élections législatives du 17 novembre 2024, une véritable machine électorale. Autant dire qu’elle a finalement réussi, s’inspirant du « Plan Déthié Fall ».



Dakaractu, de sources exclusives, est en mesure de vous dire que « Takku Wallu Sénégal », qui regroupe notamment l’Apr , le Pds, le Rewmi etc…, « Samm Sa Kaddu : Sauver le Sénégal » mise en place par des ténors politiques de la trempe de Khalifa Sall , Anta Babacar Ngom , Serigne Moustapha Sy, Déthié Fall, Bougane Guèye Dani etc… et « Jamm Ak Njariñ » avec notamment la « Nouvelle Responsabilité » de Amadou Bâ, Le Parti Socialiste ,. l’AFP, La LD etc… se sont donné la main dans la presque totalité des départements du Sénégal en dressant une liste commune. Cette trouvaille des trois plus grandes coalitions politiques actuelles du pays intervient au moment où beaucoup pensaient que l’opposition allait aborder les législatives en ordres dispersés.



Cette nouvelle donne sera-t-elle en mesure de redistribuer les cartes dans le jeu politique ? Pour certains, elle pourrait faire beaucoup mal, d’autant plus, rappelons-le, qu’elle porte sur beaucoup de départements et au niveau de la diaspora.

L’avenir nous dira…