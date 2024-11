Législatives anticipées : Barthélémy Dias félicite le Pastef après les premières tendances

« Le Sénégal vient de vivre un moment démocratique fort. En ma qualité de tête de liste de la coalition SAMM Sa Kaddu, je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire », a soutenu dans son message la tête de liste de Sam Sa Kaddù, Barthélémy Dias selon qui, « cette élection a été une preuve éclatante de la maturité politique du peuple sénégalais, qui a su faire entendre sa voix dans le respect des valeurs républicaines.







Le maire de Dakar remercie ceux qui ont accordé leur confiance leur notre coalition. « Votre soutien est une source d'inspiration et de motivation pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et de notre jeunesse. Notre engagement pour un Sénégal juste, solidaire et tourné vers l'avenir reste intact.Ensemble, nous continuerons à travailler pour que la démocratie sénégalaise brille toujours plus fort », a-t-il martelé.