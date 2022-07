Législatives à Kolda : Ousmane Sonko se défoule sur le pouvoir...avertit Mame Boye Diao et Fabouly Gaye.

En campagne ce mercredi 27 juillet, Ousmane Sonko s'est défoulé sur le pouvoir. Et dans la foulée, il a averti le maire de Kolda Mame Boye Diao et son adjoint Fabouly Gaye pour un éventuel sabotage de son cortège. En ce sens, il précise : si Mame Boye Diao et Fabouly Gaye sont des hommes, ils devaient venir nous lancer des pierres pour gâcher notre accueil. Mais qu'ils sachent eux et leurs acolytes, que nous les attendrons de pied ferme. C'est une marée humaine qui a accueilli le leader de Pastef à l'entrée de Kolda où il s'est adressé aux militants et sympathisants sur la RN 6.

Il annonce sans détours à l'endroit de la foule : « demain nous organiserons une grande caravane dans les différentes artères de Kolda. Et nous allons voir si quelqu'un osera nous déranger dans notre quiétude! »