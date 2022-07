Législatives à Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé (DG Poste) déplore les violences de « Yewwi-Askan Wi » et condamne ses responsables…

C’est un Abdoulaye Bibi Baldé très confiant qui a condamné les violences de l’opposition survenues à Kolda cet après-midi. En effet, il déplore vivement cette violence de « Yewwi-Askan Wi » qu’il qualifie « d’opposants violents et irresponsables. »



Cependant, malgré ces attitudes regrettables de l’opposition, selon lui, la coalition Bby va obtenir la majorité aux législatives grâce aux « bons projets réalisés et en cours par la mouvance présidentielle. »



Dans la foulée, il invitera les jeunes à voter pour un « avenir reluisant à la place de la violence. « Nous condamnons les discours de haine de la part des opposants. Aujourd’hui, tout le monde sait que depuis (dix ans) que nous sommes ici, il n’y a jamais eu de jets de pierre. » Dans cette lancée, il précise : « nous déplorons vivement les violences d’aujourd’hui perpétrées par la caravane de « Yewwi Askan Wi ». Nous avons constaté tous que l’opposition est venue à Kolda en toute quiétude et en démocratie avec un accueil chaleureux et courtois des populations. Maintenant, c'est aux responsables de l’opposition d’être à la hauteur en montrant le bon exemple. Ces derniers doivent interdire ce qui est condamnable surtout la violence de quelque bord qu’elle vienne. Et nous condamnons la violence jusqu’à la dernière énergie… »



Dans la même lancée, il poursuit : « ce pays que nous sommes en train de construire est le nôtre. Donc les opposants n’ont qu’à être sereins et calmes, car c’est le bilan reluisant du président Macky Sall qui fera la différence. Mais également, ce sont les jeunes qui vont choisir entre l’avenir reluisant et les discours de haine où on ne respecte pas les chefs religieux et les institutions. Et ce discours n’est pas pour l’avenir des jeunes, car il est nul et non constructif. »



Revenant sur leur campagne, il estime que « nous sommes très confiants pour la victoire finale. Il faut dire que les réalisations du président Macky feront la grande différence entre nous et l’opposition. D’ailleurs, l’avenir c’est avec Macky Sall. »



Il poursuit dans le même sillage : « nous avons un bilan très satisfaisant après 20 jours de campagne. Et nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne que nous comptons terminer en beauté. » Dans cet élan soutient-il, « nous avons sillonné toutes les communes du département, visité des villages, rencontré les imams et les chefs de quartier pour leur parler de notre programme. Et nous avons eu un bon retour de ses efforts auprès de ces derniers, sans compter celui des couches vulnérables. C’est pourquoi, nous allons donner la majorité au président de la République pour continuer à reformer et moderniser le Sénégal... »