Législatives à Kaolack : La coalition les serviteurs MPR de Pape Djibril Fall défie le Benno et milite pour une assemblée nationale assainie.

La coalition les serviteurs MPR a procédé aujourd'hui au lancement de sa campagne électorale. Les investis dont le candidat départemental, Chérif Boun Omar Diallo ont tenu un point de presse pour donner un avant-goût de leurs activités.



Il s'agira selon eux, de faire du "porte-à-porte" et des sorties ciblées pour pouvoir décrocher le vote des kaolackois.



Ladite coalition dit faire face à Benno Bokk Yakaar "qui a un candidat fantôme car l'investi Pape Demba Bitèye va céder sa place à Ahmed Youssouf Bengelloune qui a tourné le dos à la coalition And Nawlé", a martelé le candidat Chérif Diallo.



Il poursuit en ces termes : "Nous allons assainir la prochaine assemblée nationale. Et notre objectif c'est de gagner le Benno. Kaolack avait 05 députés, mais personne ne les connaissait. Il est temps pour les kaolackois de choisir des gens crédibles capables de représenter dignement Kaolack à l'hémicycle mais non pas des députés qui roulent uniquement pour le président de la République".



La coalition les serviteurs MPR écarte toute forme de violence et invite les autres coalitions à en faire de même....