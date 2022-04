Législatives- PDS : Wade place ses hommes et nomme Mamadou Lamine THIAM Directeur de Campagne.

Le Parti Démocratique Sénégalais ira-t-il seul aux élections législatives du 31 juillet 2022. Tout semble le croire avec le secrétaire général national du parti Me Abdoulaye Wade qui vient de procéder à l’installation et à la composition du directoire national de campagne du parti en vue de ses échéances. C’est l’ancien député Mamadou Lamine THIAM qui est nommé Directeur de Campagne et supplée Me Wade Président du Directoire en cas d'absence. Il est assisté dans sa tâche par deux Directeurs Adjoints de Campagne, Rokhaya DIOUF et Abdoulaye Racine ΚΑΝΕ.

Le Directoire de Campagne est composé des Maires nouvellement élus, des Présidents de Conseil Départemental nouvellement élus, des Députés en fonction, des membres du Secrétariat National, des Responsables des Structures du Parti et de Mouvements de Soutien et des Délégués Régionaux désignés.

Le Directoire de Campagne compte 5 commissions qui rendent compte de leurs activités au Directeur de Campagne. Le Dr Cheikh Dieng, ancien maire de Djida Thiaroye Kao préside celle en charge du Processus Électoral. Elle est chargée des parrainages et du suivi du processus électoral jusqu'à la proclamation définitive des résultats.

Mayoro Faye préside la Commission en charge de la Communication tandis que la tête de la liste du PDS lors des dernières locales à la mairie de Dakar Doudou Wade est la tête de celle en charge de la Gestion des Conflits.