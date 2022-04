Législatives : L’UCS de Abdoulaye Baldé « réitère son ancrage dans la grande majorité présidentielle »

Après s’être démarqués de la grande mouvance lors des dernières élections locales, Abdoulaye Baldé et ses camarades de l’Union Centriste du Sénégal (UCS), s’engagent à accompagner le président Macky Sall pour les prochaines échéances législatives du 31 juillet. « L’UCS répond favorablement à l’appel du président Macky Sall et réitère son ancrage dans la grande majorité présidentielle dont il est membre depuis 2019 », lit-on dans un communiqué.



Par ailleurs, le comité exécutif national invite « les responsables à aller aux contacts des adhérentes et adhérents aux fins de recueillir leurs parrainages pour le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 », invitera le communiqué du Comité Exécutif National au terme d’une rencontre d’évaluation…