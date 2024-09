Législatives 2024 : Cheikh Abdou Bara Dolly rejoint « la nouvelle responsabilité » de Amadou Bâ 

L’ancien député et vice-président du groupe parlementaire Liberté – démocratie et changement de la législature dissoute par le président de la République a rejoint l’équipe d’Amadou Bâ et sa « nouvelle responsabilité ». Bien que sa caution avec sa coalition Nekkal Fi Askan Wi était déjà prête pour être déposée ce mardi, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly et son mouvement, après de larges concertations, accompagneront l’ex-premier ministre Amadou Ba pour une forte représentation à l’Assemblée nationale.