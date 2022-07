Législatives 2022 - le Maire de Ngoundiane Mbaye DIONE démarre sa tournée Départementale par une forte caravane dans la Commune de Thiénaba

A la tête d’une caravane impressionnante Monsieur Mbaye DIONE, Maire de la Commune de Ngoundiane par ailleurs responsable régional de l’AFP à Thiès a démarré sa tournée départementale de Thiès par la Commune de Thiénaba. En compagnie de Mademoiselle Amy Tine, Responsable des jeunesses féminines progressistes de Ngoundiane investie en deuxième position sur la liste départementale de la coalition BBY de Thiès et de l’ensemble des forces de la coalition Présidentielle de Thiénaba qu’il a réussi à fédérer Monsieur Mbaye DIONE a été d’abord reçu par Serigne Assane Seck, Khalife général de Thiénaba qui a salué le leadership du Maire Mbaye DIONE et son engagement constant au services des populations de sa Commune et au-delà de tout le Déplacement de Thiès. Il a ensuite formulé des prières pour la délégation de BBY et pour le Président Macky SALL pour qui il a une grande estime et depuis plusieurs années déjà. Après cette première étape la délégation a parcouru les villages de Thiénaba Seck, Keur Meissa, Khaye Babal, Keur Matar, Keur Yoro Sadio, Ndiagne, Santhiou Ngomene, Mbaba, Mbaba Peul, Thiénaba gare. Dans ces dix villages, les différents intervenants sont revenus sur les doléances majeures qu’ont les populations de la Commune de Thiénaba dont la plus importante est le problème d’accès à l’eau potable avec le manque de forage en mesure d’alimenter les Zones Nord et centre de la Commune. A cela il faut ajouter le déficit de pistes et d’alimentation au réseau électrique pour des villages qui sont pour l’essentiel à moins de deux kilomètres du chef-lieu de l’arrondissement. En réponse à leurs préoccupations, le Maire Mbaye DIONE a pris l’engagement d’aider certains villages à réaliser des puits mais surtout à assurer un plaidoyer pour la réalisation dans la zone d’un forage à fort débit et de pistes reliant ces villages par le Gouvernement du Sénégal. C’est l’occasion pour le Maire Mbaye Dione de demander à ces populations d’aider le Président de la République Son excellence Macky SALL à avoir une majorité confortable à l’assemblée nationale afin de continuer à aider les communes rurales aux bénéficier des cinq accès universels qui lui sont chers (eau, électricité, routes, éducation et santé). Quant à la candidate investie Mademoiselle Amy TINE, elle s’est engagée à être une digne représentante à l’assemblée nationale des jeunes, des femmes et à porter leurs préoccupations devant le gouvernement du Sénégal. Il faut rappeler que la forte délégation conduite par Monsieur Mbaye DIONE a été reçue par son représentant dans cette commune en l’occurrence Monsieur Babacar Ndiaye et son équipe arrivés deuxième aux dernières élections municipales, juste derrière le Maire sortant Monsieur Talla Diagne qui était représenté par son premier Adjoint Monsieur Adama Diop du Parti socialiste. Étaient également présent dans la tournée, Monsieur Serigne Gueye, chargé de mission à la Présidence de la République et candidat malheureux aux dernières élections, Monsieur Birane Seck responsable communal de la COJER représentant l’honorable HCCT Monsieur Abdou Gning, ancien PCR de Thiès lui également porteur d’une liste parallèle lors des élections municipales de janvier dernier et de Monsieur Diop, Responsable des jeunes du parti Rewmi. Dernière le Maire Mbaye DIONE, qu’ils ont tous remercient pour sa disponibilité, son leadership et son engagement constant à consolider les bases de la coalition BBY dans le Département de Thiès, tous ces responsables locaux de la mouvance présidentielle ont scellé l’unité pour assurer une victoire écrasante aux prochaines élections législatives.