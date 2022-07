Législatives 2022 : la grande coalition Wallu Sénégal prône un changement qualitatif, patriotique et tourné vers les aspirations profondes du Sénégal.

La grande coalition Wallu Sénégal propose une législature de rupture avec de grands changements au profit de la jeunesse et des sénégalais dans son ensemble. Wallu prône ainsi un changement qualitatif, patriotique et tourné vers des aspirations profondes du Sénégal. Selon Marie Sow Ndiaye et Aminata Sakho ( mouvement de soutien Karim président), il va falloir faire face à un régime finissant qui veut plonger ce pays dans le chaos en voulant briguer un troisième mandat.



Wallu compte faire barrage à ce régime en misant notamment sur son alliance avec Yewwi Askan Wi dans les différents départements à travers des listes hybrides.



Et le slogan est de dire "non au diktat de l'État, non à l'instrumentalisation de la justice pour liquider les adversaires politiques, non à des lois taillées sur mesure, non à un troisième mandat etc...