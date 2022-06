Législatives 2022 : Pape Siré Dia en phase avec le Président Macky Sall sur les choix des investis à Thiès.

Face aux enjeux pour ces élections législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) compte, dans une dynamique unitaire avec l'implication de tous les responsables de la mouvance présidentielle, mettre tous les atouts de son côté pour avoir une majorité confortable.



Ainsi, suite à la publication de la composition officielle des listes par la Direction générale des élections (Dge) pour les élections législatives du 31 juillet 2022, dans un communiqué qui nous est parvenu, le président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia s'engage à accompagner les investis pour une victoire éclatante. "Je tiens à féliciter et à remercier le Président Macky Sall sur le choix porté sur nos camarades investis. J’adresse aussi mes félicitations aux responsables de la coalition du département de Thiès investis sur les listes nationale et départementale", informe le responsable apériste Pape Siré Dia.



Qui rappelle à ses camarades de partis et alliés de la mouvance présidentielle : "Nous devons tous travailler et œuvrer à maintenir le cap en se concentrant sur l’essentiel et en déployant, pour chacun d’entre nous, un effort personnel constant et généreux qui conduira à coup sûr au triomphe de l’ensemble de notre coalition".



Il poursuit en concluant : "Je lance un appel solennel à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à travers tout le territoire national à se mobiliser et travailler sans relâche pour offrir au Président de la République une majorité écrasante et confortable à l’Assemblée nationale, c’est le seul enjeu qui vaille!"