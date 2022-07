Législatives 2022 : Les directives de Macky Sall aux 156 maires sortants de Benno Bokk Yakaar.

Après leur passage à Dakaractu où ils ont fait passer leur initiative pour éviter le syndrome des élections locales, les désormais 156 maires sortants de Benno Bokk Yakaar ont rencontré hier, le président de la coalition, Macky Sall. Le but, pour ces maires sortants, était d’informer de la conduite validée par l’élan unitaire à l’issue de l’assemblée générale organisée au mois de mai dernier.



Constatant la dispersion des énergies, les frustrations et la recomposition de l’architecture politique, ces maires sortants parmi lesquels, Ibrahima Djité, maire sortant de commune de Dioudoubou, Mayacine Camara, maire sortant de Koungheul, Bouna Koïta, maire sortant de Dialambéré, Aly Diadhiou, maire sortant de Porokhane et Moustapha Léon Diop, maire sortant de Soum, ont étalé devant le président les difficultés qui plombent la dynamique unitaire de la coalition.



Même perdant le pouvoir au lendemain des élections locales, ces forces politiques loin de se résigner, considèrent ne pas vouloir laisser le terrain gangréné par l’amateurisme et la passivité sur le terrain d’autres acteurs loin de connaître les réalités. Ils ont exposé devant le président, les difficultés rencontrées avant que celui-ci ne leur fasse part de l’impératif de mouiller le maillot en cette période où la rigueur et la constance doivent être de mise. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar les invite à plus d’implication dans les comités électoraux déjà sur place.



Les maires sortants ont également évoqué au cours de l’audience la problématique de la pérennisation des emplois au niveau de plusieurs localités reculées. Des interpellations que le président de l’Apr dit avoir noté avec intérêt...