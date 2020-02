Légalisation de l'Homosexualité : Les femmes de BBY rejoignent la position du PR.

Les Femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar saluent fortement la position du Président de la République sur la question relative à l’homosexualité et qui a fait la une des médias ces derniers temps.



Elles félicitent le chef de l'État pour son discours ferme, responsable, mais aussi très rassurant face au Premier ministre

canadien, Justin Trudeau.



Comme il l’avait fait avec le Président Obama, Macky Sall a réaffirmé sa ferme volonté de préserver nos valeurs, notre culture et nos coutumes dans les quelles notre pays reste bien arrimé. Le Sénégal, a adossé à un modèle religieux harmonieux qui ne se laissera pas

emporter par cette "marée de déviations qui inonde le monde".



Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar rendent un hommage appuyé au Président Macky Sall pour son ancrage en nos valeurs de culture et de civilisation qui n’altèrent en rien notre ouverture et notre coopération avec les autres pays.