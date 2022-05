Le trophée de la CAN dans les régions : Le Comité d'organisation annonce faire une pause jusqu’au 3 juin prochain

Le trophée de la CAN va observer une pause dans sa tournée nationale entamée depuis une semaine. Lancée lundi 16 mai dernier au Musée des Civilisations Noires, à Dakar, la tournée nationale de la Coupe d’Afrique des nations, qui a déjà eu lieu dans les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam, reprendra 3 juin prochain. Voici in extenso le communiqué du comité d'organisation du « Trophy Tour »...Le Comité d’organisation de la tournée nationale du trophée de la coupe d’Afrique des nations CAN Cameroun 2021 informe les populations qu’une pause sera observée jusqu’au 3 juin prochain. Ce conformément au programme qui avait été ficelé auparavant.La première étape a été un succès total avec une mobilisation exceptionnelle et spontanée des populations qui ont partout où le trophée est passé ont manifesté leur joie et leur satisfaction de recevoir la caravane.Avec l’implication de toutes les autorités locales sous la coordination des gouverneurs de région, la caravane a pu sillonner tranquillement les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam.Par ailleurs, le Comité d’organisation du Trophy Tour s’associent aux sénégalais et s’incline devant la mémoire des victimes du drame de Tivaouane (incendie à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh ayant entraîné le décès de plus d’une dizaine de bébés) et présente ses sincères condoléances aux familles des disparus. ``