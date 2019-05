Le sérieux budgétaire du président Macky : une ambition légitime pour le Sénégal.

Rappelons que la masse salariale est le cumul des rémunérations bruites des salaires de l’établissement (hors cotisations patronales).

Pour justifier l’impossibilité d’augmentation des salaires, ou d’envisager une possible augmentation des salaires dans le court terme, le Sénégal se réfère au ratio de l’Uemoa selon laquelle lequel la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales ce qui est respecté.

Pour augmenter la masse salariale, il faut que les recettes augmentent et dans le contexte actuel il est peu envisageable que les recettes augmentent dans la mesure où le président Macky Sall a diminué la pression fiscale sur les salaires, la baisse effectivement constatée sur l’impôt sur les salaires s’élève en 2013 à 44 milliards comparativement aux recettes enregistrées en 2012. La réforme a profité à tous les travailleurs avec des niveaux de gains fiscaux, le gain minimum de chaque salarié était estimé à au moins 15000f CFA pour tous les agents publics, les recettes d’impôt sur les salaires sont passées de 42,3 milliards en 2012 à 24,2 milliards en 2013 soit une baisse de 42%.



Les recettes prévenants des impôts indirects ne peuvent pas augmenter dans la mesure où le président Macky Sall , depuis son arrivé au pouvoir a mis en place une politique anti-inflationniste ce qui fait que la plus part des denrées de première nécessité ainsi que le carburant n’ont pas enregistré une hausse d’où le niveau général des prix n’a pas varié malgré les hausses du baril de pétrole et les fluctuations du dollar.



Une Baisse de 10% sur les factures d’électricité aussi est constatée.

Ce qui fait que le pouvoir d’achat des travailleurs à augmenter depuis 2012 cela veut dire (donc que) le président a augmenté les salaires (revenu réel augmente).

Dans ce cas si on ne respecte pas les normes de l’Uemoa il serait difficile que l’Etat réalise les investissements publics or, le président Macky Sall a réalisé des investissements publics qui ont atteint un niveau important. Pour la première fois plus 50% du plan stratégique ont été financés sur fonds propres.

C’est pour cela que les sénégalais l’ont compris et ont sanctionné positivement le président en lui donnant un nouveau mandat.





Massogui Sylla

Ministère des finances et du budget