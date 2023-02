Le séisme en Turquie a fait 2.316 morts, selon un nouveau bilan officiel

Le violent séisme qui a secoué le sud et le sud-est de la Turquie lundi a fait 2.316 morts et 13.293 blessés, selon les données communiquées à 23H30 locales (20H30 GMT) par l'Afad, organisme public turc de gestion des catastrophes.

Cela porte à 3.613 le nombre total de morts en Turquie et en Syrie, dans une série tremblements de terre parmi les plus violents qui ont frappé la région depuis près d'un siècle.