Le rhumatisme et les maladies non transmissibles : Une menace croissante pour la santé publique au Sénégal

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Dr Ibrahima Sy, a récemment souligné l’ampleur de la menace que représentent les maladies non transmissibles (MNT) au Sénégal, avec une attention particulière sur le rhumatisme.



Selon lui, ces maladies telles que le rhumatisme, qui affectent un Sénégalais sur trois, connaissent une évolution préoccupante dans la société. Plusieurs facteurs d’exposition, notamment génétiques, comportementaux et environnementaux, participent à cette explosion, faisant de ces pathologies une des principales causes de décès dans le pays, représentant près de 50% des décès enregistrés.



Le ministre a insisté sur l’importance d’organiser des rencontres comme le 3e Congrès International de la Société Africaine de Rhumatologie, afin de permettre aux spécialistes de partager leurs connaissances et de guider la formation des jeunes médecins. L’objectif étant de renforcer la prise en charge des malades et de promouvoir des solutions adaptées à cette problématique grandissante. Le Sénégal s’engage à combattre les MNT à travers un plan de lutte détaillé, incluant des stratégies spécifiques pour des pathologies telles que le cancer, le diabète, et bien sûr, les maladies rhumatismales.



Cependant, face à l’impact financier et social des MNT, Mr Sy a prévenu qu’il ne suffit plus de se limiter à des approches curatives. Il est impératif d’adopter des méthodes préventives afin de protéger les ménages sénégalais de la ruine. Un changement de paradigme est nécessaire pour faire face à ces maladies coûteuses, et cela passe par une sensibilisation accrue et des actions préventives à grande échelle pour éviter l’escalade de cette crise sanitaire.