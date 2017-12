Le responsable du mouvement Dolil Macky/Thiès demande à l’Apr de choisir un coordinateur pour Thiès et informe que AIBD a permis de faire des recettes de 9 milliards à 11 milliards 200 millions…

Face à la presse, le coordinateur du mouvement Dolil Macky, par ailleurs chef des services fiscaux de Thiès, s’est penché sur deux sujets : la politique et l’économie. Le natif de Thiadiaye se dit très honoré et à la fois touché par le discours du président MACKY SALL. Touchant parce que la reconnaissance du président Sall à l’endroit de ses parents sérères sur le fait de donner le nom du salon d’honneur de l’aéroport au village de MBADATT parce que là bas logent les cimetières de cette communauté sérère. "Nous tous, nous connaissons à quel point le sérère est attaché à sa culture, particulièrement les cimetières", dira Babacar Pascal Dione. Revenant sur les opportunités de l’AIBD, le receveur de Thiès de souligner que rien du côté des recettes fiscales de Thiès dont il est le patron, il y a un bond considérable qui a été fait "avec l’installation de l’AIBD, des records fiscaux ont été enregistrés à 9 milliards, à fin novembre nous sommes à 11 milliards 200 millions, maintenant sur le côté de l'emploi j’invite les maires à aider les jeunes à se former, car sur ce côté précis, il y a des préalables."

Cependant, pour le responsable du mouvement Dolil Macky, cette rencontre avec ses responsables et la presse reste un prétexte pour le redémarrage des activités pour participer activement à la vie de nos communes et la réélection de Macky Sall en 2019.

Répondant à une question d’un de nos confrères sur la situation des apéristes à Thiès qui ne font rien pour la massification, à part les mouvements de soutien, le coordinateur de souligner que "cette situation est due au fait que personne ne veut prendre la responsabilité de convoquer au nom du parti, et celui qui était le patron est parti. Il faut donc que le président Macky Sall choisisse le capitaine du bateau à Thiès", a conclu Babacar Pascal Dione.