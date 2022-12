Le président Macky Sall à Tambacounda : « Les conditions se sont renforcées depuis que le peuple m’a fait confiance en 2012… »

Sans langue de bois, le président Macky Sall qui présidait les travaux du conseil ministériel à Tambacounda a procédé à une évaluation sans complaisance de ses politiques publiques en faveur des populations depuis son arrivée à la tête du pays.Le président Sall qui constate des disparités dans certaines localités du pays, note qu’une grande évolution est notée depuis son accession à la tête du pays en 2012. « Je demeure donc convaincu que s’est en s’imprégnant des réalités profondes de nos terroirs et en développant une écoute attentive des populations qu’on peut impulser le développement réel à la base et qu’on peut promouvoir le bien être effectif des populations. C’est la meilleure voie pour opérer des choix publics judicieux en matière d’investissement ciblé pour les priorités en cohérence avec les référentiels nationaux des politiques publiques et le plan Sénégal émergent.C’est ainsi que nous pourrons promouvoir des territoires viables et compétitifs ainsi qu’un développement harmonieux et plus équilibré du territoire conformément à la doctrine de l’acte 3 de la décentralisation, qui prône une territorialisation des politiques plus soutenues. Cette forte conviction trouve sa source dans les enseignements que j’ai tirés des longues journées et nuits passées dans le Sénégal des profondeurs entre 2009 et 2012, à la rencontre de nos compatriotes des villes et des campagnes surtout dans les contrées les plus lointaines dans des endroits où il manquait parfois de tout, mais où des gens vivaient avec beaucoup de dignité. Ce matin à Goudiry, on m’a sorti des photos très symptomatiques représentatives de ces tournées. J’étais dans l’axe Goudiry-Diankamakha- Sadatou, là où nous venons même de lancer les travaux de la route qui va être bitumée sur cet axe extrêmement difficile d’accès. Et les conditions se sont renforcées au fil des années depuis que le peuple m’a fait confiance en 2012 », a souligné le président Macky Sall.Par ailleurs, le chef de l’État réaffirme son ambition de bâtir un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous avec la création de territoires viables porteurs de richesses, d’opportunités, de travail, de valorisation des ressources naturelles et du savoir-faire des populations. « C’est le 6 Juin 2012 dans la région de Saint-Louis que j’avais lancé les conseils des ministres délocalisés pour traduire mon ambition de bâtir la prospérité durable du Sénégal dans la solidarité et l’équité à partir de nos territoires. Notre ambition d’un Sénégal de tous et d’un Sénégal pour tous sera une réalité aussi longtemps que nous ferons de chaque territoire du pays, de chaque village, commune ou arrondissement, département et région, un lieu de création pour hommes et femmes qui vivent. Et aussi longtemps, nous leur garantissons un accès facile aux services officiels, ainsi qu’à des conditions de vie toujours meilleures », renseigne encore le président Macky Sall à l’ouverture, cet après-midi, du conseil ministériel à Tambacounda...