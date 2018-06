Le périple qui attend les supporters du Sénégal : Moscou-Ekaterinbourg, c’est 23h de voyage par train

1785 km séparent la ville de Moscou à Ekaterinbourg, théâtre du deuxième match des lions contre le Japon. Les lions et une bonne partie de la presse y sont attendus ce vendredi. Après 2h30 de vol. Par contre, les 120 supporters du 12e Gaïndé et d’Allez Casa vont prendre le train. La durée, 23 heures.

Le ministre des Sports Matar Ba de relativiser : « Ce qui nous a permis de gérer tout cela, c’est de se dire la vérité. Les supporters ont compris qu’il y aura des difficultés chaque jour. Ils sont prêts à faire ce sacrifice. Ils vont faire 23 heures par train avant de revenir immédiatement. La Coupe du monde, c’est d’abord une aventure. En tant que ministre, j’ai passé huit heures de temps à l’aéroport de Paris (France) pour coordonner les opérations qui se déroulaient entre Moscou et Kaluga. Arrivé dans la capitale russe, j’ai fait 48h sans être à l’abri. Et je n’ai pas besoin d’être dans un palace car je suis là au service de mon peuple. »