TF Mermoz-I.Cissé apporte la réplique à l'inspecteur des Impôts: " Qu'il nous montre son acte de vente..."

Suite de la sortie de l'inspecteur des Impôts et domaines, P Diouf, le "présumé" propriétaire de la Parcelle Lot 2C, défalquée du TF N 976/GR (Ex 1306/DG) , I Cissé est revenu à la charge pour demander à l'inspecteur des Impôts et domaines d'apporter ses preuves ( Acte de vente, reçu, et les personnes témoins ). Pour le Sieur Cissé, l'inspecteur des Impôts et Domaines avait indiqué devant le juge qu'un nommé Serigne Fall lui aurait vendu le terrain.



Ce dernier, devant les enquêteurs, aurait soutenu ne pas connaître P.Diouf ni d'Adam, ni d'Eve. Mieux encore, souligne toujours I.Cissé, lors d'une confrontation devant les enquêteurs, on lui avait demandé d'amener celui qui lui avait vendu le terrain, ce qu' il peinait à faire. D'après I.Cissé, ce lot de terrain a été acquis depuis 2009 par un bail. La régularisation a été entamée depuis décembre 2013, à la mairie de Mermoz dirigée à l'époque dirigée par Barthélémy Dias. Dans une lettre du 11 mars 2014, le bail a été approuvé par une commission domaniale de la mairie, Cadastre et l'Urbanisme.



Celui qui s'est présenté dans les locaux de Dakaractu comme le véritable propriétaire du site, I.Cissé précise " qu' au moment du morcellement, l'intégralité du terrain abritait déjà la construction d’une vingtaine de magasins,un bâtiment gardien et des toilettes avec eau et électricité".



En définitive, I. Cissé demande à P.Diouf de montrer :

son acte de vente ou reçu, les consultations des services compétents

le PV de la CCOD, l’autorisation de morceler le lot C. Car d'après lui, "tout morcellement dépassant 4 lots doit avoir obligatoirement une autorisation du directeur de l’urbanisme.