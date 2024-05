Lancement BRT et évaluation DDD : Les nouvelles instructions du président Diomaye Faye

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a demandé des audits sur les sociétés nationales comme le Bus Rapide Transit (BRT) inauguré par son prédécesseur, toujours en essai alors que les travaux ne sont pas encore terminés. Et aussi Dakar Dem Diik. Des instructions ont été données lors de la réunion hebdomadaire tenue exceptionnellement le jeudi 02 mai 2024.



Le Président de la République a demandé une évaluation rapide du système de gestion des sociétés publiques de transport notamment de la société Dakar Dem Dikk dont l’audit des activités, des parcs de bus, des ressources humaines, du modèle économique et de la gouvernance globale, s’érige en priorité pour consolider le développement du secteur.



Il a, de plus, invité le ministre des Transports terrestres à faire le point sur le lancement effectif des activités du Bus Rapid Transit (BRT) et ses modalités d’exploitation et de gestion.