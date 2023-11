Le Sénégal va-t-il se balader face au Soudan Sud ? Aliou Cissé prudent : « nous allons rester humble et… »

Ce samedi soir à partir de 19h00 gmt, le Sénégal et le Soudan du Sud vont s’affronter pour la première fois dans le cadre d’un match officiel de football. Une opposition assez déséquilibrée sur le papier, tant les champions d’Afrique en titre semblent être plus forts. Seulement, Aliou Cissé, en technicien expérimenté, n’entend pas tomber dans le piège que pourrait constituer cette première affiche comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026.

Ainsi s’exprimait en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi à la salle de conférence du stade Abdoulaye Wade, El Tactico s’est montré prudent…

« C’est vrai, il ne faut pas qu’on se mente, aujourd’hui les gens qui regardent le football et les observateurs s’accordent à dire que le Sénégal est favori devant le Soudan du Sud. Et que nous sommes les tenants du titre, donc nous devons gagner ce match. Mais, nous allons rester humble et nous ne sous-estimons personne. On va essayer de jouer à notre meilleur niveau. On sait que le déplacement au Togo ne sera pas facile. En réalité, l’objectif c’est d’emmagasiner les six points et bien préparer cette CAN sur le plan psychologique et sur le capital confiance », a répondu Cissé en présence de son capitaine, Kalidou Koulibaly.

Justement, pour effectuer une bonne coupe d’Afrique des nations en Côte-d’Ivoire (13 janvier au 11 février 2024) et espérer aller le plus loin possible, la gestion des effectifs sera cruciale, selon le technicien sénégalais. « Prions pour la santé de nos joueurs et pour le staff parce que sans la santé on ne peut rien faire. Prions pour qu’on puisse avoir notre groupe au complet et en grande forme. La gestion des blessures est importante. Je peux remonter à la CAN 2019 avec la blessure de Gana Guèye, on n'a jamais joué avec notre meilleure équipe complète. On a perdu Édouard Mendy et Alfred Ndiaye, mais on toujours su se remobiliser et faire de bonnes choses. C’est vrai qu’aujourd’hui on est attendu partout, mais nous prions pour avoir la globalité de notre équipe. Si on arrive à avoir ça, nos ambitions seront beaucoup plus fortes », termine El Tactico.