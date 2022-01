Le Sénégal « sous un nouveau jour » au salon du FITUR

Le Sénégal participe au Salon international du tourisme (FITUR Feria Internacional de Turismo) prévu du mercredi 19 au dimanche 23 janvier 2022 à Madrid. Le FITUR de Madrid, qualifié d’un évènement incontournable pour les professionnels du tourisme du monde entier, se tiendra au parc des expositions de Madrid.



Ce salon représente le point de rencontre mondial des professionnels du tourisme et le salon leader des marchés entrants et sortants en Amérique latine. L’ASPT sera présente au FITUR, en compagnie de l’'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM). L’occasion sera pour la Destination Sénégal et le secteur privé, de valoriser ses nouvelles offres touristiques.



Le Sénégal se présente comme une destination ou « l’art de vivre » s’inscrit au cœur de sa population. Une destination qui s’est parfaitement adaptée aux nouvelles tendances du tourisme international imposées par la pandémie.



La Destination Sénégal classée pays vert dans le classement du Quai d’Orsay, a ouvert ses portes au tourisme mondial, sous la seule condition d’avoir un pass sanitaire ou un test PCR de moins de cinq jours.



Le Sénégal se dote progressivement de nouvelles routes et infrastructures de transport (flotte Air Sénégal, Train Express Régional, AIBD, Bus Rapid Transit etc.) Un nouveau Sénégal émerge avec de vrais potentiels sur le tourisme d’affaires notamment les nouveaux centres de conférences, d’expositions et de spectacle, avec une bonne capacité d'hébergement. Dakar et la Petite côte sont des pôles touristiques qui en sont la preuve, à travers un parc hôtelier rénové et les plages réhabilitées de Saly.



Le Sénégal se présente ainsi, sous un nouveau jour au Fitur avec son potentiel touristique et ses produits devant les acheteurs d'autres marchés internationaux.



Le secteur touristique sénégalais va ainsi bénéficier à travers ce salon international, d’une zone de réseautage propice aux partages des savoir-faire et aux meilleures opportunités commerciales sur les marchés émetteurs de touristes.



Seront présents au FITUR les Professionnels (Tour-opérateurs, Agences de voyages, Compagnies aériennes) et les Prescripteurs (Bloggeurs, Journalistes, Grand Public).