Le RDS fustige le non-respect des accords et en appelle au patriotisme des enseignants pour sauver l’année !

Votre différent avec l'Etat mis à part, nous restons convaincus que vous seuls pouvez voler au secours de ces élèves dans le désarroi, hantés par la perspective d'une "année blanche"! Et nous croyons pouvoir vous féliciter d'avance de ce que votre conscience de chef de famille vous aura dicté, afin qu'une issue salutaire soit trouvée pour vos potaches, qui sont nos enfants à tous. Non sans vous réitérer nos encouragements patriotiques, dans votre exigence légitime du respect des engagements pris, lors d'examens de vos plateformes revendicatives avec l'État.

Lesquels engagements ne demandent qu'à être mis en œuvre, dans la mesure évidente de leur soutenabilité budgétaire. Ce qui ne devrait nous empêcher, lorsque les lampions se seront éteints, d'en tirer collectivement des enseignements idoines, afin que soient désormais bannie de nos pratiques républicaines cette manie de semer à tours de bras d'alléchantes promesses, prétendument pour calmer une tempête sociale, alors qu'en réalité on ne fait que différer d'incontournables bras-de-fer. Il s'agira surtout d'adopter définitivement comme coutume, en dépit des postures partisanes du moment, de traiter avec objectivité les inéluctables revendications sociales, en bannissant toute forme de ruse, avec pour principale préoccupation de faire prévaloir LA VÉRITÉ. Seule à même de sauvegarder l'intérêt général, pour une gestion efficiente et responsable des crises sociales, consubstantielles à l'évolution de toute Nation en quête de progrès et d'émergence. Sentiers sur lesquels est censé s'engager ce Sénégal qui nous appartient à tous et que nous devons construire ensemble. Qu'Allah veille sur notre cher pays.

Le 23 avril 2018

Le Secrétaire général du RDS

Mame Mactar Guéye