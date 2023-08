Le Ministre de l’intérieur annonce l’arrestation de Juan Branco par la BIP

C’est en faisant son discours et en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité que le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a annoncé que l’avocat Juan Branco est entre les mains de la BIP.Une annonce qui a occasionné une standing ovation des députés aux efforts des forces de défense et de sécurité.