Le Maire de Ngoundiane au chevet des daaras de sa commune

Ce samedi 9 décembre 2017, le Maire de Ngoundiane a rencontré le collectif des 27 daaras ou écoles coraniques de sa commune. Le prétexte était une cérémonie de remise de fournitures scolaires composées de 3.300 cahiers et de 1.500 stylos.

Cette rencontre a permis de faire un état des lieux de la situation de l’ensemble des daaras de la commune de Ngoundiane et surtout de recenser les différents problèmes que rencontrent ces écoles coraniques. Il s’agit principalement du manque de salles de classe, de toilettes, de tables bancs et des difficiles conditions de prise en charge des enseignants ou Oustaz pour certaines d’entre elles.

Le Maire Mbaye Dione qui s’est réjoui de cette rencontre importante, a tenu à féliciter d’abord Madame Yacine Sène, la présidente de la commission du Conseil municipal qui s’occupe des daaras et le Président dudit Collectif, Monsieur Baba Gning pour la présence massive des responsables des daaras et la bonne organisation de cette rencontre .

Le Maire a ensuite rassuré tous les responsables des daaras sur la décision du Conseil municipal de Ngoundiane d’accompagner l’enseignement arabe et coranique qui doit ouvrir les mêmes perspectives professionnelles que l’enseignement du français pour les enfants qui l’auront choisi.

Pour cela, il a pris l’engagement d’éradiquer progressivement les abris provisoires dans ce secteur. Déjà 6 salles de classe modernes ont été construites dans des daaras par le Conseil municipal ces 3 dernières années. Il annonce ensuite que dans le budget 2018, le Conseil municipal a décidé de construire quatre nouvelles salles de classe dans trois daaras, et d’aider certains à achever des constructions entamées, de confectionner 100 bancs de 4 mètres de longueur et d’acheter 100 nattes à repartir entre les différentes écoles coraniques.

Ainsi, comme le Conseil municipal a fait pour éliminer les abris provisoires dans les écoles élémentaires, la décision a été prise d'en faire autant pour les daaras d’ici les cinq prochaines années...