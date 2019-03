Le Maire Mbaye Dione débloque 50 millions pour la Construction du Foyer de la Femme de Ngoundiane

Ce mardi 19 mars 2019 restera un jour inoubliable pour les femmes de Ngoundiane. En effet, venues massivement de tous les villages de la Commune, elles ont assisté à l’inauguration du Foyer de la Femme de Ngoundiane financé à hauteur de 35 millions sur fonds propres de la Commune. Compose d’un bâtiment de quatre bureaux et d’une salle de réunion tous climatisés, ce joyau est équipé d’un mobilier de bureau flambant tout neuf, d’un matériel informatique et orné de jolis tableaux et d’espaces verts. Dans l’enceinte de ce foyer, les braves femmes de Ngoundiane, ont eu également le bonheur de réceptionner l’unité de transformation de céréales qui leur a été offerte par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour une valeur de douze millions de francs. Cette unité est composée d’une dizaine de machines logées dans un hangar construit par les femmes sur leurs fonds propres à hauteur de trois millions . Cette infrastructure moderne d’un coût global de cinquante millions contribuera sans doute à améliorer l’autonomisation des femmes de ngoundiane et contribuera à diminuer fortement le taux d’exode massif vers les centres urbains. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de Monsieur Ciro Lo, Directeur de cabinet du ministère de la femme, de la famille et du genre, de Monsieur Mbagnick Ndiaye, Ministre de l’intégration, du Nepad et de la Francophonie, de Madame Penda Mbow, Ministre Représentant personnel du Chef de l’Etat auprès de la Francophonie et d’une dizaine d’Ambassadeurs de pays membres du Groupe des Amis de la Francophonie, de Monsieur Adama Diouf, Président de l’UAEL de plusieurs Maires et autres autorités administratives et politiques.