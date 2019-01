Le Frn s’insurge contre des ‘’arrestations ciblées de jeunes responsables de l’opposition’’

Le Front de résistance nationale (Frn) peste contre le régime du président Macky Sall. La structure a vivement dénoncé ‘’une démarche d’intimidation manifeste’’ dont sont victimes de jeunes responsables de l’opposition et de simples citoyens’’. Des arrestations récurrentes ces derniers temps que le Fnr reproche aux autorités étatiques. Ledit front d’en vouloir pour preuve que des arrestations ont été faites ‘’à Dakar, Pikine, Guédiawaye et à l’intérieur du pays’’, informe un communiqué parvenu à Dakaractu.



Les responsables dudit front, disent aussi avoir ‘’également constaté qu’il (le régime en place) tente de mettre en place une milice orange comme dans les pires dictatures. Une milice qui fera la sale besogne à la place de la police et de la gendarmerie qui pourraient rechigner à accomplir certaines tâches. Et les Asp (Agents de sécurité de proximité) seraient aussi mis à contribution’’.



Mais leurs dénonciations ne se limitent pas seulement à ces arrestations. Ils ont dénoncé, outre ‘’ces menées répressives, les menaces de mort adressées au journaliste Mouth Bane pour son travail d’investigation et contre Ousmane Sonko candidat à la présidentielle’’.



Le Front de résistance nationale a aussi condamné fermement ces agissements qui renseignent nettement sur la peur qui s’empare progressivement du pouvoir. Il dit exprimer sa solidarité et son soutien aux victimes de ces violences physiques ou morales. Et promet d’élargir et d’intensifier la résistance. Et ce, jusqu’à la victoire finale contre les apprentis dictateurs’’, indique le document.