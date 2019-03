Le Cesag et la Boad renforcent leur collaboration.

Le Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag) et la Banque ouest africaine de développement (Boad) viennent de franchir un nouveau pas. Les deux structures qui entendent relever des défis ensemble ont procédé, ce jeudi 21 mars 2019, à la signature d’une convention.



Une convention de partenariat qui va permettre aux deux institutions, ‘’de renforcer leurs capacités sur des thématiques relevant de la mission de la Boad ; capitaliser les connaissances dans le domaine de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement ; mettre en place des programmes de stage et d’insertion professionnelle des jeunes’’, a déclaré Christian Adovelande, président de la Boad.



Ce dernier et Balibié Serge Auguste Bayala, Directeur général du Cesag ont ainsi posé des actes qui, à travers cette signature de convention, permet d’approfondir ‘’un partenariat qui n’est qu'une formalisation de la qualité de cette longue collaboration qui dure depuis plusieurs années’’.



De par sa mission, le Cesag se veut ‘’un maillon essentiel dans la mesure où il offre un capital humain bien formé et qui est un préalable incontournable pour le développement économique de nos pays’’, a souligné M. Adovelande.



À noter que le CESAG est une institution communautaire de renforcement des capacités des États de l'UEMOA et son opérateur pédagogique et académique.



Par ailleurs, vingt (20) diplômés du Cesag occupent actuellement des postes de responsabilités à la Boad.



Quant à la formation, elle offre à la Boad des agents au potentiel de connaissances pointues afin d’assurer le renouvellement de son personnel par le recrutement de jeunes cadres bien formés.