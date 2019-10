Lansana Gagny Sakho lance les travaux d’extension du système d’assainissement à Grand-Yoff sur 130 ha

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations, le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) a assisté ce matin au démarrage des travaux d’extension et de renforcement du système d’assainissement des eaux usées de la Commune de Grand-Yoff. Ce projet vise à mettre la vie des populations de cette commune dans les meilleures conditions et participer à la réduction des maladies hybrides.



En effet, la zone du projet s’étend sur une partie de la commune de Grand-Yoff qui couvre une superficie de 130 hectares touchant les quartiers de Cité Millionnaire, HLM Patte d’Oie, Arafat, Khar Yalla, Zone de Captage et HLM Grand-Yoff.



Ce projet est financé par le Programme de conversion de la dette extérieure de la République du Sénégal à l’égard du Royaume d’Espagne en projet d’investissement pour un montant d’un milliard huit cent soixante-onze millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante, 2 milliards, selon Lassana Gagny Sakho, le directeur général de l’ONAS. Le délai d’éxécution est fixé à 20 mois et le démarrage des travaux est prévu ce 31 octobre 2019.