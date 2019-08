Landing Savane parlant de Dansokho : « les sacrifices consentis pour l’essentiel par la gauche pendant des décennies ont abouti à installer au Sénégal une culture démocratique pérenne»

Le SG de AND JEF/PADS/A, Landing Savané, a aussi rendu hommage a Amath Dansokho rappelé à Dieu vendredi dernier. Selon lui, le disparu « était un homme de principe d’une rigueur exemplaire et d’un grand franc parler », tout en révélant leur parcours commun.

« Amath, était un homme de principe, d’une rigueur exemplaire et d’un grand franc parler. En même temps, il était courtois et d’une fidélité indéfectible à son parti le PIT. C’est dans ce cadre qu’il a milité dans diverses coalitions s’efforçant de servir, au mieux, son pays et l’Afrique. Amath, c’est l’expérience du militantisme de gauche basé sur les principes, la rigueur, la sincérité dans l’engagement total pour le triomphe des idéaux de paix, de liberté, de justice sociale, de développement pour tous » a-t-il dit.



« Ensemble nos partis, au-delà de leurs divergences idéologiques, ont su chaque fois, faire partie de larges alliances pour lutter pour la liberté d’expression, la démocratie, la justice sociale, pour la défense des droits des travailleurs, pour le soutien aux luttes paysannes et aux revendications des étudiants et des enseignants. Ensemble nous avons œuvré à l’émergence de syndicats d’enseignants, d’étudiants, des travailleurs de la santé etc… Ensemble nous avons bâti des alliances politiques qui ont abouti aux libertés démocratiques obtenues depuis les années des régimes de Senghor et d’Abdou Diouf. Ensemble nous avons créé le pôle de gauche qui a permis d’instaurer la première alternance au Sénégal. Nous nous sommes encore retrouvés pour la deuxième alternance. Ce sont les sacrifices (emprisonnements, tortures, harcèlements etc…) consentis pour l’essentiel par la gauche pendant des décennies qui ont abouti à installer au Sénégal une culture démocratique pérenne » témoignera t’il aussi.

La disparition d’Amath est la fin du parcours glorieux d’un homme de gauche dont le souvenir servira de modèle aux jeunes générations, est aussi d’avis Landing Savané qui a fini en présentant les condoléances de sa formation à sa famille, à ses camardes du PIT, à ses amis de la gauche sénégalaise ainsi qu’à tout le peuple sénégalais.