Lancement vente des cartes APR à Kolda / Moussa Baldé (Mesri/ mandataire) : « Notre objectif est d’atteindre 22 mille cartes environ et préparer 2024 … »

L’Alliance pour la république (APR) de Kolda vient de faire son lancement de la vente des cartes ce samedi 26 novembre 2022 après le lancement national effectué par le président de la République Macky Sall. Cette cérémonie a été présidée par le mandataire du parti dans le département (Kolda) Moussa Baldé (Mesri) et le superviseur Ousmane Cissé, le suppléant du titulaire le ministre Abdoulaye Sow.

Ainsi, pour Moussa Baldé, l’objectif est d’atteindre « 22.000 cartes environ » dans le département. Dans la foulée, il a estimé aussi que c’est un moyen de « se faire compter » pour mieux préparer la présidentielle de 2024. Et dans cette dynamique, il a rappelé que les choses vont se faire dans l’unité et la solidarité comme l’ont rappelé les jeunes et les femmes.

À en croire toujours Moussa Baldé, « nous venons de procéder au lancement de la vente des cartes à Kolda après celui effectué au niveau du siège par le président de la République Macky Sall. Nous avons reçu le superviseur Ousmane Cissé qui supplée ici notre superviseur titulaire, le ministre Abdoulaye Seydou Sow absent. Ce dernier nous demande dans l’unité et la solidarité d’atteindre les objectifs fixés à notre département. Et notre objectif est d’atteindre 22.000 cartes environ. »

Dans la foulée, il précise : « l’idée c’est de nous compter. D’ailleurs, on s’était compté entre 2009/2012 avec à peu près 400.000 cartes vendues. Aujourd’hui, on vise un million et demi de cartes puisque le corps électoral du pays est à peu près de 6 millions d’électeurs... Nous pensons que sur la base d’un million et demi de cartes vendues on saura que l’APR est une force imbattable au niveau national. En ce sens, on prépare 2024. Et je pense que d’ici quelques mois on va atteindre cet objectif... »