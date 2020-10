Lancement du programme « Seeds For The Future » : 30 étudiants choisis par Huawei.

Huawei Technologies a organisé ce lundi matin, la cérémonie de Lancement du Programme « Seeds For the Future ». Semer les graines du futur, ou comment développer les talents locaux en Tic et faire le pont entre les pays et la culture. L’école supérieure multinationale des télécommunications compte parmi les 30 étudiants sélectionnés à travers la Compétition ICT de Huawei.



Cette initiative de Huawei, a rappelé Olivier Sagna, le représentant du ministère de l’enseignement supérieur, est en phase avec les politiques publiques à l’échelle nationale et à la fois à l’échelle sectorielle. Le Directeur de cabinet du ministre des télécommunications, a salué lui l’engagement de Huawei à œuvrer pour le développement de l’écosystème numérique dans notre pays. Le programme Seeds for the Future a été lancé par Huawei pour la première fois en Thaïlande en 2008. En fin 2019, grâce à des partenariats universitaires et à des activités de sensibilisation, 5. 773 étudiants de 126 pays avaient terminé le programme et des étudiants de 111 pays y sont participé. Certains d’entre eux ont rejoint Huawei ou d’autres entreprises de TIC, contribuant au développement de l’industrie des TIC dans son ensemble. Pour le Sénégal : de 2016-2019, 29 étudiants ont bénéficié d’une formation en Chine. Pour l’année de 2020, à cause de la situation sanitaire, les 30 étudiants choisis suivront le programme en ligne...