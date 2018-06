Lamine Gassama : « Pas de problème avec le coach »

Après les polémiques, place à la mise au point. Alors qu'une rumeur a évoqué les états d'âme de Lamine Gassama cette semaine, le latéral droit des Lions a tenu à démentir des tensions avec Aliou Cissé, après le match remporté mardi par sa sélection contre la Pologne (2-1).



"Il n'y aucun problème. J'ai une bonne relation avec le coach, les membres du staff et tous les joueurs. Nous sommes une famille. Nous sommes unis. Cela fait sept ans que je suis en équipe nationale et c'est toujours une fierté de revenir en sélection", a-t-il- précisé. Le joueur de Alanyaspor ému, a tenu mercredi à démentir l'existence de tensions, en marge de la Coupe du monde. "Je n'ai jamais eu de problèmes de comportement ou de discipline. C'est pourquoi, je suis un peu surpris par certains propos. Mais, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur la compétition. Nous avons eu la chance de gagner hier (mardi 29 juin) et je pense que nous avons besoin de tout le monde pour aller jusqu'au bout de nos objectifs. J'espère qu'on ira de l'avant et faire le maximum pour le peuple sénégalais. Nous sommes 23 joueurs et tout le monde peut être titulaire. Il y'a une bonne ambiance dans le groupe", témoigne Lamine Gassama au micro du Média Officer de la Fédération sénégalaise de football (Fsf)...