La société civile en soutien à Madiambal : « Personne ne peut faire taire les Sénégalais », affirme Birahim Seck

Le coordonnateur de la section Transparency de la société civile, Birahim Seck, s'est rendu à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) pour apporter son soutien au journaliste Madiambal Diagne. Ce soutien, a-t-il précisé, ne vise pas la personne de Madiambal Diagne en soi, mais plutôt la liberté d'expression.



« Nous n'avons constaté aucun débordement, aucune infraction, ni aucune irrégularité dans les propos de Madiambal Diagne. En écoutant ses propos, nous nous sommes dit que nous avions le devoir de nous présenter à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) pour lui apporter notre soutien », a déclaré Birahim Seck devant la presse. Il a ajouté qu'il avait plutôt perçu « un appel au débat et au renforcement de la démocratie ».



Le coordonnateur du Forum Civil a haussé le ton pour interpeller les autorités : « Il faut que les gens sachent que personne ne peut faire taire les Sénégalais. Le Sénégal va continuer à être une démocratie, une terre de liberté d'expression et d'État de droit. Depuis quelque temps, nous constatons que le régime est en train de poser des actes qui riment avec la restriction de l'espace civique. Et nous, en tant qu'associations de la société civile, n'accepterons jamais que cet espace soit restreint et que la liberté d'expression soit réservée à certains et non à d'autres », a-t-il affirmé.