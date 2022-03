La mule Aly Dia avale 10 boulettes de cocaïne et perd la vie suite à un éclatement de l'une d'elles dans son organisme.

Triste fin pour notre compatriote sénégalais Aly Dia âgé de 48 ans. Vivant en Italie, plus précisément à Turin, il a été trouvé mort, gisant sur le sol de son balcon avec un corps ensanglanté, alors qu’il rentrait à peine d’un voyage au Portugal.



Selon les sources de Les Echos, le corps sans vie d’Aly Dia a été découvert par un locataire qui n’a pas hésité à le signaler aux agents de santé du 118 et les carabiniers. Ces derniers avaient directement pensé être face à une affaire de suicide. Une thèse qui sera démentie par le résultat de l’autopsie, montrant la présence de dix ovules de drogue dans l'estomac d'Aly.



D’après les enquêteurs, la victime était en train de manger lorsque subitement l’un des œufs de cocaïne qu’il avait avalés explose. Pris de peur et de panique par l’atrocité de la douleur, la victime avait tenté de prendre son téléphone pour appeler à l'aide, il s'est ainsi dirigé vers le balcon où il s’est évanoui et mourut après s’être écrasé la tête.



N’ayant aucun antécédent judiciaire, les enquêteurs avaient écarté la thèse selon laquelle Aly appartenait à un cartel de trafiquants, ils ont donc pensé que ce dernier n'était qu’un intermédiaire devant transporter de la cocaïne du Portugal vers l’Italie.



Selon toujours les informations des Echos, les enquêteurs ont aussi cherché à connaître le principal auteur ou récepteur de la cargaison, et pour cela le téléphone de la victime a été saisi pour tenter de trouver des indices.