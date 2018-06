La mecque : un jeune homme se suicide du haut de la grande mosquée

Un jeune homme âgé de 26 ans s’est suicidé vendredi soir à l’intérieur de la mosquée de La Mecque en Arabie saoudite.

Selon plusieurs médias locaux, l’individu s’est suicidé vendredi vers 21h20 (20h20 en France) en sautant du toit, haut de plusieurs dizaines de mètres, à l’intérieur de la Kaaba, lieu sacré de l’islam. L’information a été confirmée par Al Jazeera.

Selon les informations locales, l’homme est tombé au milieu des très nombreux pèlerins qui faisaient leur prière. Sa chute mortelle n’a pas fait d’autres victimes. Son corps a été évacué par les secours et transporté à l’hôpital Ajyad.



Une clôture métallique de protection installée autour du toit

Selon la police, l’enquête devra déterminer « l'identité de la victime, les raisons de son acte et comprendre comment il a pu le commettre malgré l'existence d'une clôture métallique de protection installée autour du toit ».

Un périmètre de sécurité a été installé aux abords des lieux de la tragédie et une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les raisons de ce suicide. Sur les réseaux sociaux, les images du suicide en direct ont été largement partagées et ont suscité une vive émotion.

Si de tels actes sont rares, ce n'est pas le premier cas de suicide à La Mecque, berceau de l'islam, qui comme les autres religions monothéistes interdit de se donner la mort. L'an dernier, un Saoudien a tenté de s'immoler par le feu devant la Kaaba à La Mecque, avant d'en être empêché par les forces de sécurité.