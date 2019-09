La fédération départementale du Pds de Kolda réaffirme son engagement auprès d’Abdoulaye Wade...

La fédération départementale du parti démocratique sénégalais (pds) réaffirme son engagement pour la décision prise par Abdoulaye Wade et du parti en général. Elle l’a fait savoir au cours d’un point de presse organisé ce samedi 14 septembre.



À en croire Ndiogou Dème, SG du pds de Kolda, « nous réaffirmons notre engagement auprès de maitre Abdoulaye Wade pour la bonne décision prise par ce dernier. Après avoir discuté d’un commun accord avec toutes les 15 collectivités territoriales, nous avons décidé de nous ranger derrière la décision du secrétariat général du parti. Cette déclaration est mûrement réfléchie par nous tous. C’est pourquoi, nous nous sommes réunis aujourd’hui, pour soutenir cette décision », soutient-il.



Interpellé sur les pourfendeurs, il précise : « nous tendons la main à Oumar Sarr et Cie, car nous sommes tous des frères. Le pds leur a tout donné et vice versa. Nous voulons qu’ils reviennent à la raison en se rangeant derrière Abdoulaye Wade, car nous avons des preuves à faire lors des prochaines échéances électorales. Il ne sert à rien de nous diviser car nous devons rester unis pour montrer aux sénégalais que nous sommes le premier parti d’opposition. »



Coumba Fall, adjointe au SG de la fédération de Kolda, aborde dans le même sens : « nous devons respecter la décision du SG et nous avons décidé de suivre les directives du parti sans demi-mesure. Nous demandons aux pourfendeurs de revenir à de meilleurs sentiments pour continuer le travail », estime-telle...