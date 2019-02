La famille de Me Mbaye-Jacques exprime sa reconnaissance au Président Macky Sall

Le meeting de BBY organisé lundi à Rufisque a donné l’opportunité au Président Sall de rendre hommage à l’ancien Député-Maire de Rufisque en demandant, d’abord, à la foule d’observer une minute de silence en sa mémoire et, ensuite, de préciser que le défunt était « un ami, un oncle, un père…un grand homme qui a incarné Rufisque dans sa splendeur ».

Interrogé sur cet hommage présidentiel, le fils aîné de l’ancien édile de Rufisque, Dr Pape Madické DIOP a eu ces mots « au nom de toute la famille de Me Mbaye-Jacques DIOP, j’adresse nos sincères remerciements et notre infinie gratitude au Président Macky SALL pour le vibrant hommage qu’il lui a rendu, une nouvelle fois, devant le peuple de Rufisque qui s’en souviendra, toujours. J’engage donc la famille, les parents, sympathisants et alliés à lui faire honneur ».